Более двух тысяч рабочих мест создали в Подмосковье на территории ОЭЗ «Дубна»

С начала 2024 года управляющая компания и резиденты особой экономической зоны «Дубна» создали более двух тысяч рабочих мест для жителей Подмосковья. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Всего на данный момент на предприятиях-резидентах ОЭЗ трудоустроено более 9,1 тысячи жителей Московской области», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Наибольшее число рабочих мест создали в ГК «ПРОМТЕХ». В числе крупных работодателей также находятся «ПСК ФАРМА», «Ядро Фаб Дубна» и «Алтегра».

В ведомстве напомнили, что в эту субботу на территории ОЭЗ «Дубна» пройдет ярмарка вакансий. Зарегистрироваться для участия можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.