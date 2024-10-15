Более двухсот фонтанов готовятся к консервации в Подмосковье

В Подмосковье закрылся сезон работы фонтанов, сейчас сотрудники коммунальных служб и подрядных организаций проводят мероприятия по консервации 225 объектов. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.