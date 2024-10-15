Более двухсот фонтанов готовятся к консервации в Подмосковье
Фото: [Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО]
В Подмосковье закрылся сезон работы фонтанов, сейчас сотрудники коммунальных служб и подрядных организаций проводят мероприятия по консервации 225 объектов. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
В рамках работ специалисты проведут слив воды, промывку чаш, снимут насадки, установят заглушки, выполнят демонтаж светильников и укрытие конструкций спектральным материалом. Это позволит сохранить фонтаны до следующего сезона.
«При необходимости будет проведен также и текущий ремонт водных сооружений, замена отдельных частей конструкций», — добавили в сообщении.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.