Более двухсот кафе и ресторанов открыли в Подмосковье за три месяца
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За последние три месяца в Подмосковье открылись более 200 кафе, баров и ресторанов, численность заведений общественного питания в регионе уже превысила отметку в восемь тысяч. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В общей сложности в заведении насчитывается 338 тысяч посадочных мест. Наибольшее число кафе и ресторанов в этом году появилось в Красногорске, Серпухове, Сергиевом Посаде, в Королеве и Щелково.
«Новые предприятия питания создают рабочие места для жителей области, повышают доступность услуг и улучшают качество жизни населения», — добавили в сообщении.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках всероссийской выставки «Золотая осень» представил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину крупные подмосковные проекты в сфере сельского хозяйства.