Более двухсот километров покрытия обновили в Подмосковье на дорогах в малых населенных пунктах

В ремонтном сезоне 2024 года дорожники Подмосковья обновили около 220 километров покрытия на региональных дорогах в малых населенных пунктах, работы прошли в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Более трети программы этого сезона по ремонту региональных дорог составили подъездные пути и участки, расположенные на территории деревень, сел и поселков», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

По его словам, работы прошли более чем на 70 участках, это позволило обеспечить комфортное и безопасное передвижение местных жителей в 30 городских округах. Их провели, в том числе по результатам голосования на портале «Добродел».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что движение по участку трассы М-5 открыли в Люберцах.