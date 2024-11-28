Более двухсот подмосковных самозанятых приняли участие в форуме «Генератор идей для развития бизнеса»

Более 200 подмосковных самозанятых стали участниками Ежегодного форума «Генератор идей для развития бизнеса», который организовал областной центр «Мой бизнес» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В качестве спикеров на мероприятии выступили автор, режиссер, продюсер ТВ и шоу-проектов, педагог по ораторскому мастерству Лина Арифулина, бизнес-практик, эксперт по цифровой трансформации бизнеса Владимир Маринович и другие эксперты. Участникам рассказали об ошибках начинающих предпринимателей, инструментах маркетинга в социальных сетях и не только.

В ведомстве напомнили, что завтра в Москве пройдет форум «Мой бизнес. Скоро Зима. 100% Подмосковье», узнать подробности можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.