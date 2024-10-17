Более двухсот тысяч исследований животных на туберкулез провели в Подмосковье

С начала года 2024 специалисты государственной ветеринарной службы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области исследовали на туберкулез около 206,1 тысячи сельскохозяйственных животных. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, было исследовано более 196,7 тысячи голов крупного рогатого скота и 9,4 тысячи голов мелкого рогатого скота. В ведомстве уточнили, что это 77,7% от годового плана.

«К туберкулезу восприимчив крупный и мелкий рогатый скот, свиньи, кошки и собаки. Распространение болезни может нанести серьезный ущерб хозяйству из-за снижения продуктивности животных и способно привести к выбраковке всего стада», — говорится в сообщении.

Для прохождения исследования нужно обратиться к специалистам государственной ветслужбы региона. Жителям регионе советуют не приобретать поголовье без ветеринарных сопроводительных документов и подвергать обязательному профилактическому карантину всех вновь поступивших в хозяйство животных, чтобы не допустить трагических последствий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках всероссийской выставки «Золотая осень» представил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину крупные подмосковные проекты в сфере сельского хозяйства.