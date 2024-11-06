Более двухсот тысяч водителей воспользовались услугами подмосковной Службы помощи при ДТП

С начала 2024 года услугами подмосковной Службы помощи при ДТП Центра безопасности дорожного движения получили более 239 тысяч участников аварий. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Работа единого пространства помощи помогает сократить время пребывания участников ДТП на месте происшествия и быстро осуществить необходимые действия, что в разы снижает вероятность повторных ДТП, тяжесть последствий в которых очень высока», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

По его словам, в общей сложности в этом году было отработано более 119 тысяч ДТП без пострадавших. При этом порядка 17 тысяч аварий оформили по Европротоколу, еще около 47 тысяч — в центрах помощи. Узнать адреса центров помощи можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что движение по участку трассы М-5 открыли в Люберцах.