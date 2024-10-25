Более двухсот тысяч жителей Подмосковья выбрали кружки с помощью портала «Дома Культуры»

С начала 2024 года кружки на портале «Дома культуры» выбрали более 250 тысяч жителей Подмосковья. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Этот онлайн-сервис объединяет более 860 домов культуры и более 14 тысяч клубных формирований на выбор, делая культурные мероприятия доступными для всех желающих», — отметил директор ИТ-компании «МАКСИМУМ» Александр Степанов.

На портале пользователи любого возраста могут подобрать кружок по интересам, узнать расписание занятий и записываться на них онлайн. В ведомстве уточнили, что особой популярностью у жителей пользуются хореография, клубы по интересам, спорт и туризм.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.