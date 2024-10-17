Более двухсот участков передали бизнесу в Подмосковье в рамках программы «Земля за 1 рубль»

С 2022 года бизнесу в Подмосковье передали 230 земельных участков в рамках программы поддержки импортозамещения «Земля за 1 рубль», их получила 171 компания. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Инвесторы реализуют 176 проектов. Суммарный объем инвестиций оценивается в 124,5 миллиарда рублей. Реализация этих проектов позволит создать на территории региона 13,8 тысячи рабочих мест», — сказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, проекты позволят обеспечить импортозамещение в важнейших отраслях промышленности, в том числе медицине, электронике и машиностроении. В Министерстве имущественных отношений Московской области уточнили, что общая площадь предоставленных участков превысила 825 гектаров.

Так, например, компания «Изолятор — полимерные изоляторы и композиты» запустит производство компонентов для электрооборудования на участке в Шаховской, компания «АФЛ РУС» — производство пакетов присадок для противообледенительной жидкости, применяемых в гражданской авиации, в Богородском округе.

Подобрать земельный участок для реализации инвестпроекта и подать заявку на его получение можно на инвестиционной карте Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.