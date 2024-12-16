Более двухсот жителей Подмосковья переселили из аварийного жилья за неделю

На прошлой неделе в Подмосковье из аварийного жилья переселили 217 человек, работы прошли в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» в 15 округах. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«Гражданам предоставлены жилые помещения в домах-новостройках, выплачена выкупная стоимость, предоставлены сертификаты, приобретены квартиры на вторичном рынке», — говорится в сообщении.

В общей сложности за этот период удалось расселить помещения площадью более трех тысяч квадратных метров. Они были расположены в Богородском, Волоколамском, Дмитровском и других округах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе восстановили права всех обманутых дольщиков.