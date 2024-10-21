Более миллиона человек посетили парки Московской области на прошлой неделе

На прошлой неделе подмосковные парки посетили более 1,4 миллиона человек, что на 320 тысяч больше прошлогоднего показателя. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

«На территории Московской области расположены 194 парка культуры и отдыха, а также восемь каруселей, установленных по программе губернатора [Московской области Андрея Воробьева]. Парки на прошедшей неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей региона», — отметил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Наибольшее число посетителей парковые территории собрали в минувшее воскресенье — более 293 тысяч человек. В число самых популярных вошли парк Пехорка в Балашихе, парк имени Толстого в Химках, Городской парк Пушкинского округа, парк Мира в Мытищах и парк Фабричный в Истре.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.