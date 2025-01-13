Более миллиона человек посетили парки Подмосковья на прошлой неделе

Число посетителей подмосковных парков на прошлой неделе превысило 1,2 млн человек. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.

Как отметили в ведомстве, указанный показатель на 284 тыс. человек превышает результат за аналогичный период прошлого года.

Самую высокую посещаемость на прошлой неделе зафиксировали 7 января — 255 тыс. человек. В среднем в будни парки посещали около 184 тыс. человек ежедневно.

Лидером по числу посетителей на минувшей неделе стал парк «Пехорка» в Балашихе. Его посетили более 52 тыс. человек. На втором месте Центральный парк в Пушкино с показателем около 32 тыс. человек. Третье место у парка «Мира» в Мытищах, где побывали свыше 27 тыс. человек.

Карусели за указанный период посетили более девяти тысяч человек. Самым популярным стал аттракцион в Ногинске — на нем прокатились свыше 2,2 тыс. человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пригласил всех провести праздничные выходные в области. Глава региона рассказал о самых интересных мероприятиях, планируемых к проведению в парках. В их число вошли «НеобыЧАЙный фестиваль» и фестиваль «Рождественские узоры».