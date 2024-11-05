Более миллиона человек посетили парки Подмосковья на прошлой неделе
Фото: [Пресс-служба Минблаго МО]
На прошлой неделе парки Подмосковья посетили более 1,2 миллиона человек, что на 82 тысячи больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.
«На территории Московской области расположены 194 парка культуры и отдыха, а также восемь каруселей, установленных по программе губернатора. Парки на прошедшей неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей региона», — отметил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
Наибольшее число посетителей парки собрали в минувшее воскресенье — 184 тысячи человек. В числе самых посещаемых оказались парк Пехорка в Балашихе, Городской парк в Пушкинском округе, парк Мира в Мытищах, парк Фабричный в Истре и парк имени Толстого в Химках.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.