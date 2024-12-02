Более миллиона человек посетили парки Подмосковья за неделю

На прошлой неделе подмосковные парки посетили 1,2 миллиона человек, что на 27 тысяч больше показателя 2023 года. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

«На территории Московской области расположены 209 парков культуры и отдыха, а также восемь каруселей, установленных по программе губернатора [Московской области Андрея Воробьева]. Парки на прошедшей неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей региона», — отметил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Наибольшее число посетителей парковые территории собрали в минувшее воскресенье — более 228 тысяч человек. В пятерку самых популярных вошли парк Пехорка в Балашихе, Городской парк Пушкинского округа, парк Мира в Мытищах, парк Фабричный в Истре и парк имени Толстого в Химках.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.