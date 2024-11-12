Более миллиона детей в Подмосковье сделали прививку от гриппа

Вакцинацию от гриппа в Подмосковье прошли уже более миллиона детей. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Прививка позволяет защититься от заболевания и опасных последствий, к которым оно может привести», — сказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

По ее словам, сделать прививку можно как в поликлинике, так и в детских садах и школах. Перед процедурой врачи проведут осмотр, чтобы убедиться в отсутствии противопоказаний к вакцинации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что многопрофильную поликлинику возведут в Ногинске в следующем году.