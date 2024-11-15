Более миллиона доз вакцины против бешенства диких животных разложили в Подмосковье

С начала 2024 года в Подмосковье разложили более миллиона доз оральной вакцины против бешенства диких плотоядных животных, специалисты Государственной ветеринарной службы региона работу провели в три этапа. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Вакцина представляет собой брикет-приманку из съедобных для животных продуктов, внутри которой содержится контейнер с препаратом. В общей сложности в этом году удалось обработать более 21 тысячи квадратных метров территорий, 13 тысяч из них — с воздуха. Ветеринары добавили, что за этот период в Подмосковье зафиксировали шесть случаев заболевания диких животных вирусом бешенства, что на 50% меньше, чем в прошлом году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках всероссийской выставки «Золотая осень» представил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину крупные подмосковные проекты в сфере сельского хозяйства.