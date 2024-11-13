Более миллиона телемедицинских консультаций провели в Подмосковье в этом году

С начала 2024 года в Подмосковье провели около 1,3 миллиона телемедицинских консультаций, которые позволяют жителям пообщаться с врачами без необходимости посещать поликлинику. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«В ходе такого онлайн-приема врач контролирует динамику и ход лечения, дает нужные рекомендации, может закрыть больничный или оформить цифровой рецепт на льготное лекарство», — уточнила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Помимо этого, такие консультации проводятся для беременных и детей. В ведомстве уточнили, что попасть на нее можно только после первичного очного посещения врача.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что многопрофильную поликлинику возведут в Ногинске в следующем году.