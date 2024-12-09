Более миллиона жителей и гостей Подмосковья посетили парки региона на прошлой неделе

На прошлой неделе в подмосковных парках побывали 1,2 миллиона человек, что 225 тысяч больше показателей прошлого года. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

«На территории Московской области расположены 209 парков культуры и отдыха, а также восемь каруселей, установленных по программе губернатора. Парки на прошедшей неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей региона», — отметил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Наибольшее число посетителей парковые территории собрали в минувшее воскресенье — более 234 тысяч человек. В числе самых популярных оказались парк Пехорка в Балашихе, парк Мира в Мытищах, парк Фабричный в Истре, парк Елочки в Домодедово и парк имени Толстого в Химках.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.