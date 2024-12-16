Более миллиона жителей и гостей Подмосковья посетили парки региона за неделю

На прошлой неделе подмосковные парки посетили 1,4 миллиона человек, что на 294 тысяч больше показателей прошлого года. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

«На территории Московской области расположены 209 парков культуры и отдыха, а также восемь каруселей, установленных по программе губернатора [Московской области Андрея Воробьева]. Парки на прошедшей неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей региона», — отметил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Наибольшее число посетителей парки собрали в минувшую субботу — более 255 тысяч человек. В числе лидеров по посещаемости оказались парк «Пехорка» в Балашихе, Центральный парк Пушкинского округа, парк Фабричный в Истре, парк Мира в Мытищах и парк имени Толстого в Химках.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.