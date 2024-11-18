Более миллиона жителей и гостей Подмосковья посетили парки региона за неделю
Фото: [Пресс-служба Минблаго МО]
На прошлой неделе подмосковные парки посетили более 1,3 миллиона человек, что на 210 тысяч больше, чем в 2023 году. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.
«На территории Московской области расположены 209 парков культуры и отдыха, а также восемь каруселей, установленных по программе губернатора. Парки на прошедшей неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей региона», — отметил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
Наибольшее число посетителей парковые территории собрали в минувшее воскресенье — более 207 тысяч человек. В число самых популярных вошли парк Пехорка в Балашихе, парк Фабричный в Истре, парк Мира в Мытищах, парк имени Толстого в Химках и парк Лапса в Люберцах.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.