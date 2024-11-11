Более пяти тысяч соревнований проведут в первом сезоне Единой школьной лиги Подмосковья

Более пяти тысяч соревнований пройдут в рамках первого сезона Единой школьной лиги Подмосковья. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

В рамках турнира пройдут состязания футзалу, волейболу, баскетболу 3×3 и шахматам, его проведут в два этапа — муниципальный и региональный. Участниками станут более 10 тысяч школьников из 179 общеобразовательных учреждений региона.

Старт сезона Единой школьной лиги состоялся в конце октября в Балашихе. К амбассадорам мероприятия также присоединились телеведущий, спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев и мастер спорта по фигурному катанию, вице-чемпион Азербайджана, спортивный журналист и телеведущая «Матч ТВ» Эмма Гаджиева.

Отметим, что турнир проходит в рамках ​федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография», его концепцию разработали по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева для привлечения учащихся к регулярным занятиям спортом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.