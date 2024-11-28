Более пяти тысяч специалистов в Подмосковье прошли обучение в рамках нацпроекта «Производительность труда»

Более пяти тысяч сотрудников из подмосковных предприятий прошли обучение в рамках национального проекта «Производительность труда». Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«В ходе обучения в компании формируется команда внутренних наставников, что в дальнейшем позволяет масштабировать полученный опыт на всем производстве», — сообщила в ходе пленарного заседания форума «Производительность труда и наставничество-2024» заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она напомнила, что в регионе также функционирует «Фабрика производственных процессов», в рамках которой специалисты могут изучать процессы внедрения инструментов бережливого производства.

Форум «Производительность труда и наставничество-2024» проходит в Подмосковье на территории Мастерской управления «Сенеж». Его организовали Минэкономразвития России, Правительство Московской области, областной Мининвест и Агентство инвестиционного развития региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.