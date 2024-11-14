Более пятидесяти реестровых ошибок исправили в Подмосковье с начала года

По итогам 10 месяцев 2024 года в Подмосковье исправили более 52 тысяч ошибок в сведениях Единого государственного реестра недвижимости, работу проводят в рамках реализации госпрограммы «Национальная система пространственных данных». Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

Для этих целей сотрудники Управления Росреестра по региону и филиала ППК «Роскадастр» определяют координаты характерных точек границ земельных участков. В ведомстве добавили, что собственники недвижимости могут самостоятельно подать заявление на исправление ошибок в МФЦ, на сайтах Росреестра и Роскадастра или на портале Госуслуг.

«Мероприятия по исправлению реестровых ошибок в ЕГРН позволят повысить качество и обеспечить достоверность сведений об объектах недвижимости, а также способствуют формированию полного и точного реестра недвижимости», — отметил и. о. заместителя руководителя Управления Росреестра по региону Андрей Таланов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.