Более пятидесяти тысяч человек зарегистрировались на платформе «Волонтеры Подмосковья»

На платформе «Волонтеры Подмосковья» зарегистрировались более 50,5 тысячи человек и 132 молодежных организации в сфере добровольческой деятельности, на федеральной платформе Добро.РФ от региона — более 129 тысяч человек. Об этом в День волонтера рассказал председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов, передает пресс-служба Московской областной Думы.

По его словам, в числе самых активных отделений оказались волонтерский корпус «Мособлспорт», волонтеры-экологи «Делай!» в МО, волонтерский центр охраны природы, «Волонтеры-медики» и другие.

«В качестве благодарности за работу наших добровольцев мы разрабатываем для них меры поддержки. Так, для них предусмотрено обеспечение питанием, помещением во временное пользование, оплата проезда. Кроме того, в 2023 году мы приняли закон, согласно которому волонтеры имеют право за счет региональных средств застраховать свои жизнь или здоровье или получить компенсацию за уже оформленную страховку», — подчеркнул Брынцалов.

Он отметил, что в регионе организовали работу 58 штабов общероссийского движения #МЫВМЕСТЕ, где оказывают помощь участникам специальной военной операции и жителям новых регионов и не только. Гумпомощь собирают в рамках акции «Доброе дело».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил волонтеров с Днем добровольца.