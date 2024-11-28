Более пятисот медработников трудоустроились в подмосковные больницы по программе «Приведи друга» в этом году

С начала 2024 года в подмосковные больницы в рамках программы «Приведи друга» трудоустроились более 560 человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В рамках данной программы сотрудники медучреждений региона могут получать премии за привлечение новых специалистов. Так, например, после трудоустройства врача медработник может получить премию в размере до 50 тысяч рублей, фельдшера или медсестры — до 25 тысяч рублей.

«В Подмосковье введено много мер соцподдержки медицинских работников как для уже работающих у нас врачей, так и новых кадров», — отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

В ведомстве уточнили, что наибольшее число участников программы работают в Красногорске, Щелково, Истре и Домодедово. Премию в рамках нее выплачивают в два этапа — половину непосредственно при трудоустройстве, вторую — после трех месяцев работы. Узнать подробнее о других мерах поддержки медработников можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что многопрофильную поликлинику возведут в Ногинске в следующем году.