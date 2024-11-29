Более пятисот планов мероприятий по сокращению выбросов в воздух согласовали в Подмосковье

В начала 2024 года в Подмосковье согласовали 538 планов мероприятий по сокращению выбросов в атмосферный воздух в период неблагоприятных метеоусловий. Об этом сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.

В ведомстве уточнили, что такая работа позволяет не допустить негативного влияния на окружающую среду и здоровье граждан. В этом году периоды неблагоприятных метеоусловий в регионе наступали 14 раз, при этом число жалоб населения на неприятные запахи удалось сократить.

Министерство также приняло более четырех тысяч отчетов производственного экологического контроля, в которых отражены показатели того, как хозяйствующие субъекты заботятся о состоянии окружающей среды.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках всероссийской выставки «Золотая осень» представил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину крупные подмосковные проекты в сфере сельского хозяйства.