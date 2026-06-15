Более половины проектов импортозамещения в Подмосковье уже реализованы

В Подмосковье существенно продвинулись в реализации программ импортозамещения: свыше 50% заявленных проектов уже воплощены в жизнь.

Как рассказала в беседе с ТАСС Екатерина Зиновьева, заместитель председателя правительства и министр инвестиций, промышленности и науки Московской области, на текущий момент в регионе успешно завершены 238 проектов в этой сфере. Их реализация позволила привлечь порядка 180 млрд руб. инвестиций и обеспечить создание почти 19 тыс. новых рабочих мест.

Всего в Подмосковье заявлено 450 проектов, нацеленных на замещение импортной продукции. Они охватывают разнородные направления — от выпуска косметических средств до разработок в области электронной промышленности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития индустриальных парков.