Более семи миллионов жителей Подмосковья имеют полный доступ к сервисам на региональном портале госуслуг

Более семи миллионов жителей Подмосковья уже имеют полный доступ к онлайн-услугам и сервисам на региональном портале госуслуг, потому что они подтвердили учетную запись ЕСИА (единая система идентификации и аутентификации). Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В ведомстве уточнили, что подтвержденная учетная запись позволяет пользователям воспользоваться всеми услугами на региональном портале или в мобильном приложении «Добродел». Помимо этого, они также могут бронировать книги онлайн на портале «Библиотеки Подмосковья» и пользоваться другими цифровыми сервисами.

Проверить тип своей учетной записи можно в разделе «ЕСИА в вопросах и ответах».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.