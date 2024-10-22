Более семи тысяч тонн кукурузы на зерно собрали в Подмосковье
Фото: [Пресс-служба Минсельхозпрода МО]
В Подмосковье собрали 7,7 тысячи тонн кукурузы на зерно, ее уборку проводят специальными комбайнами в период ее спелости. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В ведомстве уточнили, что аграрии убрали кукурузу на зерно с площади 800 гектаров, в этом году средняя урожайность данного вида культуры составляет 95,1 центнера на гектар.
«Сбор кукурузы «на зерно» и на корм скоту и птице осуществляют на стадии биологической зрелости», — добавили в сообщении.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках всероссийской выставки «Золотая осень» представил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину крупные подмосковные проекты в сфере сельского хозяйства.