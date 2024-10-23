Более семидесяти тонн пластика и алюминия удалось собрать в Подмосковье с помощью фандоматов

Фото: [ Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО ]

За последние три месяца в подмосковных пунктах приема бытовых отходов собрали более 72 тонн вторичного сырья. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В ведомстве уточнили, что жители сдали 57,4 тонны пластика и 14,9 тонны алюминиевых банок, их отправили на переработку. Такие фандоматы являются одними из самых эффективных технологий для раздельного сбора отходов.

Отметим, что ознакомиться с пунктами приема вторсырья в регионе можно на интерактивной карте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.