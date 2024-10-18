Более семисот детей Подмосковья прошли восстановительное лечение в санаторном отделении НИКИ

«В феврале этого года санаторное отделение НИКИ в Химках открыло свои двери для пациентов после ремонта. Оно оснащено всей необходимой медтехникой для проведения восстановительного лечения, в том числе ваннами для гидротерапии, аппаратами позволяющими насыщать организм кислородом и другим оборудованием», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.