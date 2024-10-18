Более семисот детей Подмосковья прошли восстановительное лечение в санаторном отделении НИКИ
Фото: [Пресс-служба Минздрава МО]
С начала 2024 года восстановительное лечение в санаторном отделении Научно-исследовательского клинического института детства (НИКИ) в Подмосковье прошли почти 750 детей, которые перенесли бронхиальную астму, бронхиты и другие заболевания. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«В феврале этого года санаторное отделение НИКИ в Химках открыло свои двери для пациентов после ремонта. Оно оснащено всей необходимой медтехникой для проведения восстановительного лечения, в том числе ваннами для гидротерапии, аппаратами позволяющими насыщать организм кислородом и другим оборудованием», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
В отделении одновременно могут проходить лечение 45 детей. Оно проводится бесплатно в рамках ОМС. На лечение может направить участковый педиатр по месту жительства.
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