Более семисот единиц самоходной техники зарегистрировали в Подмосковье за неделю

За последнюю неделю инспекторы Гостехнадзора Министерства экологии и природопользования Московской области зарегистрировали 705 единиц самоходной техники и других видов транспортных средств. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В рамках контроля за самоходной техникой специалисты уделяют внимание соблюдению правил эксплуатации и технического состояния машин и проверяют наличие необходимых документов, уточнили в ведомстве. Это позволяет обеспечить безопасность на дорогах.

Помимо этого, за неделю инспекторы провели технический осмотр более тысячи единиц техники и выдали 487 удостоверений тракториста.

«В результате проведенных мероприятий удалось выявить и устранить ряд нарушений, что способствовало повышению безопасности и снижению риска возникновения аварийных ситуаций», — заключили в ведомстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.