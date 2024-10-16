Более семисот ломтиков сыра в минуту смогут производить на новой линии в Подмосковье

Компания «Виола» обновила линии фасовки на своем заводе в Одинцовском округе, что позволило полностью обновить оборудование американского производства, теперь здесь будут производить от 500 до 750 ломтиков плавленого сыра в минуту. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.