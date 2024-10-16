Более семисот ломтиков сыра в минуту смогут производить на новой линии в Подмосковье
Фото: [ООО «Виола»]
Компания «Виола» обновила линии фасовки на своем заводе в Одинцовском округе, что позволило полностью обновить оборудование американского производства, теперь здесь будут производить от 500 до 750 ломтиков плавленого сыра в минуту. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«Завод компании «Виола» площадью 13 тысяч квадратных метров работает в Подмосковье с 2006 года. Сегодня на предприятии трудоустроено порядка 300 человек. Инвестиции в проект обновления фасовочной линии составили 20 миллионов рублей», — сказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Проект реализовывался в три этапа, обновлением линии занималась российская инжиниринговая компания. Директор филиала «Ершово» ООО «Виола» Архип Бараненко уточнил, что решение обратиться к экспериментальному формату обратного инжиниринга было принято в условиях санкций и невозможности поставки запчастей для существующего оборудования.
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