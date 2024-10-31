Более шести тысяч нарушений по использованию земли в коммерческих целях выявили в Подмосковье с начала года

С начала 2024 года мунземконтроль Подмосковья выявили незаконную коммерческую деятельность более чем на 6,2 тысячи земельных участках, в общей сложности они осмотрели 191 тысячу участков. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

В ведомстве уточнили, что земли для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства, огородничества и садоводства можно использовать только для личных целей, например, строительства дома. При этом автомойки, магазины, общепит и другие объекты размещать на них запрещено. Информацию о собственниках, которые используют землю в коммерческих целях, направляют в налоговую службу для принятия решения и доначисления налога.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.