Более шестидесяти новорожденных детей прошли неонатальный скрининг в Подмосковье в этом году

С начала 2024 года неонатальный скрининг, позволяющий выявить 36 генетических заболеваний, в Подмосковье прошли более 64 тысяч новорожденных, у 127 из них врачи вовремя выявили заболевания. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Неонатальный скрининг проводится в первые дни жизни новорожденного и позволяет выявить детей из группы риска на ранней стадии, а значит начать своевременное лечение и диспансерное наблюдение узкопрофильными специалистами», — отметил министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Данное исследование проводят путем забора крови из пятки. Если специалисты выявляют отклонения от нормы, они связываются с родителями и рассказывают им о дальнейших действий. Узнать подробнее о системе родовспоможения в регионе можно через интернет-портал «Стань мамой в Подмосковье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что многопрофильную поликлинику возведут в Ногинске в следующем году.