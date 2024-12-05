Более шестидесяти школ, поликлиник и других социально значимых объектов подключили к электрическим сетям в Подмосковье

С начала 2024 года специалисты «Мособлэнерго» подключили к электрическим сетям 63 социально значимые организации Подмосковья, среди них — школы, детские сады, поликлиники и больницы. Об этом сообщает Министерство энергетики Московской области.

В общей сложности компания обеспечила трансформаторную мощность в объеме более 13 МВт, работы прошли в Домодедово, Сергиево-Посадском округе, Наро-Фоминском и других. Так, например, специалисты ввели в эксплуатацию подстанцию ТП-26049 с двумя трансформаторами для электроснабжения образовательного комплекса «Полет», который открылся в Красногорске. Напомним, что подать заявку на технологическое присоединение к электрическим сетям «Мособлэнерго» можно на «Портале потребителя» компании moetp.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в следующем году.