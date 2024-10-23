Более шестисот инвалидов в Подмосковье получили компенсацию за полис ОСАГО

Более 650 инвалидов в Подмосковье получили компенсацию за полис ОСАГО, на эти цели в регионе направили бюджет в размере более трех миллионов рублей. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

«Размер выплаты составляет 50% стоимости полиса и приходит она автоматически», — уточнила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Выплата положена инвалидам, родителям или опекунам детей-инвалидов, у которых есть медицинские показания на приобретение транспортного средства в соответствии с программой реабилитации. Она выплачивается при условии, что страховка полностью оплачена. Оформить ее можно здесь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.