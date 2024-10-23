Более шестисот инвалидов в Подмосковье получили компенсацию за полис ОСАГО
Фото: [Пресс-служба Минсоцразвития МО]
Более 650 инвалидов в Подмосковье получили компенсацию за полис ОСАГО, на эти цели в регионе направили бюджет в размере более трех миллионов рублей. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.
«Размер выплаты составляет 50% стоимости полиса и приходит она автоматически», — уточнила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.
Выплата положена инвалидам, родителям или опекунам детей-инвалидов, у которых есть медицинские показания на приобретение транспортного средства в соответствии с программой реабилитации. Она выплачивается при условии, что страховка полностью оплачена. Оформить ее можно здесь.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.