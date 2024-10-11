Более шестисот тысяч детей в Подмосковье прошли вакцинацию от гриппа

Более 600 тысяч детей в Подмосковье уже сделали прививку от гриппа, пройти вакцинацию можно в поликлинике, школе или детском саду. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Осенью всегда наблюдается подъем сезонной заболеваемости, а в школе дети, как правило, находятся в тесном контакте. Вакцинация позволяет защититься от гриппа и его опасных осложнений», — отметил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Напомним, что записаться на прием к врачу можно по телефону 122, региональный портал Госуслуг «Здоровье» или инфомат. После осмотра педиатра ребенку сделают прививку, если у него не будет противопоказаний.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.