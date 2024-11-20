Более сорока тысяч кошек вакцинировали от бешенства в Подмосковье в этом году

С начала 2024 года ветеринарные врачи Госветслужбы Подмосковья вакцинировали от бешенства 42,6 тысячи кошек. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В ведомстве уточнили, что процедуру стоит проводить всем животным вне зависимости от того, выходят они из дома или нет. Ее проводят бесплатно с помощью отечественной вакцины «Рабикан», которую выпускает ФКП «Щелковский биокомбинат». Записаться к ветеринару можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках всероссийской выставки «Золотая осень» представил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину крупные подмосковные проекты в сфере сельского хозяйства.