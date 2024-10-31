Более сорока тысяч тонн свинины произвели в Подмосковье
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По итогам девяти месяцев 2024 года в Подмосковье произвели более 43,3 тысячи тонн свинины, что на 2,5% больше в сравнении с показателями прошлого года. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В ведомстве отметили, что в числе самых крупных региональных производителей данной продукции находится ЗАО «Тропарево», расположенное в Можайском округе. На предприятии насчитывается 231,6 тысячи голов, в том числе 14,4 тысячи свиноматок. Ежегодно здесь выпускают 29 тысяч тонн продукции.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках всероссийской выставки «Золотая осень» представил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину крупные подмосковные проекты в сфере сельского хозяйства.