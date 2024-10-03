Более ста аукционов по земельно-имущественным торгам провели в Подмосковье за неделю

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Фото: [Медиаархив Подмосковья]

На прошлой неделе в Подмосковье провели 137 аукционов по земельно-имущественным торгам. Об этом сообщает Комитет по конкурентной политике Московской области.

В общей сложности в них приняли участие 332 претендента, среднее количество участников на один лот составило 4,1 человека.

«Более детально ознакомиться с информацией об объектах, выставленных на торги в Московской области, всегда можно на региональном Едином портале торгов ЕАСУЗ», — добавили в сообщении.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.

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