Более ста аукционов по земельно-имущественным торгам провели в Подмосковье за неделю
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На прошлой неделе в Подмосковье провели 137 аукционов по земельно-имущественным торгам. Об этом сообщает Комитет по конкурентной политике Московской области.
В общей сложности в них приняли участие 332 претендента, среднее количество участников на один лот составило 4,1 человека.
«Более детально ознакомиться с информацией об объектах, выставленных на торги в Московской области, всегда можно на региональном Едином портале торгов ЕАСУЗ», — добавили в сообщении.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.