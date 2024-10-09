Более ста аукционов по земельно-имущественным торгам провели в Подмосковье за неделю

На прошлой неделе в Подмосковье провели 133 аукциона по земельно-имущественным торгам, в них приняли в общей сложности участие 331 человек. Об этом сообщает Комитет по конкурентной политике Московской области.

В среднем на один лот пришлось 3,7 человека, уточнили в ведомстве. Информация об объектах, выставленных на торги в регионе, размещена на региональном Едином портале торгов ЕАСУЗ. Там пользователи смогут подобрать подходящий участок для загородной жизни, а также помещение для ведения бизнеса.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.