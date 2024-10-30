Более ста экспортных контрактов заключили в Подмосковье с помощью Фонда поддержки ВЭД МО

С начала 2024 года подмосковные компании заключили более 100 экспортных контрактов на общую сумму 75,2 миллиона долларов, помощь в этом им оказал областной Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности (Фонд поддержки ВЭД МО). Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Компании заключают крупные контракты и развивают внешнеэкономические связи при содействии Фонда поддержки ВЭД МО. Часто они сотрудничают сразу с несколькими зарубежными партнерами, расширяя свое присутствие за границей», — сказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Поддержка фонда также позволяет предпринимателям представить свою продукцию в рамках коллективного стенда. Так, например, компании приняли участие в международной выставке продуктов питания и напитков GulFood 2024 в Дубае.

С полным перечнем услуг фонда можно ознакомиться на сайте. Он оказывает услуги в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.