Более ста Героев России насчитывается в Московской области
Фото: [Пресс-служба Минсоцразвития МО]
В Подмосковье насчитывается 123 жителя, которые носят звание Героя Российской Федерации, которое присваивают за заслуги перед государством и народом за совершение геройского подвига. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.
«Из них восемь героев — участники специальной военной операции. Они охвачены федеральными и региональными льготами. Самой популярной мерой, которая предоставляется за счет региона, является ежемесячная выплата 18 тысяч рублей», — уточнили в ведомстве.
Герои России могут претендовать на различные федеральные меры соцподдержки. Среди них — льготы при оплате проезда, жилищно-коммунальных услуг, компенсация стоимости 100 литров бензина и другие.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.