Более ста контрольных закупок и выездных проверок провели в подмосковных МФЦ в этом году

С начала 2024 года в подмосковных МФЦ провели около 150 выездных проверок и контрольных закупок, работы проводят в целях контроля соблюдения требований к качеству обслуживания заявителей и условий работы многофункциональных центров региона. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Мониторинг качества услуг, вежливости сотрудников МФЦ, а также доступности, комфортности и чистоты офисов мы проводим с помощью «тайных покупателей». В ходе выездных проверок оцениваем, соответствуют ли офисы федеральным стандартам по размерам, состоянию и оснащению», — рассказала директор ГКУ МО «МО МФЦ» Галина Варганова.

По результатам проверок специалисты выявляют изменения, которые нужно будет внести в работу в целях улучшения качества обслуживания. Так, например, шесть офисов, расположенных в Орехово-Зуево, Пушкинском, Одинцовском, Дмитровском и Жуковском округах переехали в новые помещения, чтобы обеспечить более комфортные условия для граждан.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.