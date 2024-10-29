Более ста миллиардов рублей направят в Подмосковье на строительство и ремонт социальных объектов

В 2025 году в Подмосковье на реализацию госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» направят около 137 миллиардов рублей. Об этом сообщил председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов, передает пресс-служба Московской областной Думы.

По его словам, порядка 51 миллиарда выделят на строительство и ремонт объектов здравоохранения.

«Президент России Владимир Путин в ходе встречи, которая состоялась летом, поручил губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву развивать поликлиническое звено в области. Поэтому при формировании бюджета около 10 миллиардов рублей мы запланировали на модернизацию первичного звена здравоохранения, из них порядка 4,6 миллиарда — средства федерального бюджета», — сказал Брынцалов.

Он уточнил, что на эти деньги проведут ремонт шести поликлиник в Пушкинском округе, Чехове, Котельниках, Ленинском, Богородском и Люберцах и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.