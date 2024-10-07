Более ста нелегальных трудовых мигрантов выявили на складе в Подольске

Сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Московской области и УМВД России по Подольску при силовой поддержке Специального полка полиции провели проверку соблюдения миграционного законодательства на территории складского помещения в деревне Гривно и выявили 161 нелегального трудового мигранта. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова уточнила, что работы провели в рамках оперативно-профилактической операции «Нелегал-2024», в общей сложности в результате рейда полицейские проверили по информационным учетным базам 250 иностранных граждан.

«За незаконное осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации в отношении 161 мигранта составлены административные протоколы по ст. 18.10 КоАП РФ. Из них 69 нелегалов за нахождение на территории страны с нарушением режима пребывания привлечены к административной ответственности по ст. 18.8 КоАП РФ. На каждого правонарушителя наложен штраф в размере пяти тысяч рублей с последующим выдворением за пределы Российской Федерации», — уточнила Петрова.

По ее словам, полицейские также планируют привлечь к ответственности работодателя.

Ранее сообщалось, что в Госдуме хотят создать для мигрантов новое ограничение по вождению авто в России.