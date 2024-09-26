В Госдуме хотят создать для мигрантов новое ограничение по вождению авто в России

Если у находящихся в России иностранных специалистов отсутствует подтвержденная в стране практика навыков вождения, то их нельзя категорически пускать за руль водителя такси. На это указал в беседе с «Парламентской газетой» глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

Так парламентарий прокомментировал недавнюю печальную историю смертельного ДТП в Москве с участием арендованного автомобиля. Как подчеркнул Нилов, таксистами в России должны работать исключительно водители с российскими правами.

«Мигрантов с их национальными удостоверениями в отрасли быть не должно», — заявил депутат.

Точно такие же жесткие ограничения должны быть введены и для использования каршерингового транспорта. На кону — вопрос безопасности российских граждан, подчеркнул Нилов. Как добавил законодатель, им уже в МВД и Минтранс отправлены соответствующие запросы на внесение корректировок в ПДД и КоАПП.

Ранее политолог Григорий Болдырев высказал мнение, что иностранные жители должны сдавать сложный экзамен перед тем, как получать гражданство РФ. В экзаменационных вопросах должны присутствовать темы, которые относятся к правилам русского языка, к истории России и ее культуре. Недостаточно поверхностно ознакомиться с культурой, важно также разобраться с этикой и эстетикой, уверен он.