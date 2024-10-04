Более ста новых объектов выставили в Московской области на земельно-имущественных торгах

На прошлой неделе в Подмосковье на торги выставили 136 новых объектов. Об этом сообщает Комитет по конкурентной политике Московской области.

Среди них — 99 земельных участков в аренду, 28 участков на продажу, пять нежилых помещений в аренду и четыре — на продажу. Так, например, в Волоколамском округе в деревне Житино желающие могут купить земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства площадью шесть соток, начальная цена — 463 614 руб./год. В Луховицах можно взять в аренду землю для ведения личного подсобного хозяйства площадью 11 соток. Он расположен в селе Подлесная Слобода, начальная цена — 154 000 руб./год.

Напомним, торги в Подмосковье проводятся в электронной форме, подобрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте Единого портала торгов региона ЕАСУЗ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.