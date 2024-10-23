Более ста объектов выставили на земельно-имущественные торги в Подмосковье за неделю

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На прошлой неделе в Подмосковье на земельно-имущественные торги было выставлено 168 объектов. Об этом сообщает Комитет по конкурентной политике Московской области.

В ведомстве уточнили, что среди них оказались 133 земельных участка в аренду, 22 — на продажу, одно нежилое помещение в аренду, 11 нежилых помещений на продажу. Кроме того, на торги выставили один объект под водопользование в целях использования акватории водного объекта для размещения понтонных сооружений. Так, например, в Раменском можно купить земельный участок для ведения садоводства в селе Загорново, начальная цена — 680 566,95 рубля.

Отметим, что торги в регионе проводят в электронной форме. Выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте Единого портала торгов Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.

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Комитет по конкурентной политике Московской области